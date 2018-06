Diebinnen stehlen wertvolle Uhren

Anzeige

Zwei Männer im Alter von 64 und 72 Jahren sind in einem Lokal im Quadrat P 6 von zwei Frauen bestohlen worden. Plötzlich vermissten die beiden Opfer ihre Armbanduhren im Wert von mehr als 15 000 Euro. Laut Polizeibericht vom Donnerstag hatten die Diebinnen am Mittwoch gegen 15.30 Uhr die Männer in der Lounge in ein Gespräch verwickelt. Bei der Verabschiedung gaben sie den beiden die Hand – und stahlen dabei unbemerkt die zwei Armbanduhren. Die Diebinnen werden im Polizeibericht wie folgt beschrieben: Die eine Frau ist etwa 1,67 Meter groß, circa 30 Jahre alt, korpulent, sie hat schwarze lange Haare und trug eine Sonnenbrille, ein knielanges weißes Kleid und eine schwarze Leggings. Die zweite Täterin ist circa 1,70 Meter groß, etwa 35 Jahre alt, korpulent, sie hatte ihre schwarzen Haare hochgesteckt. Zum Tatzeitpunkt war sie mit einem hellen Oberteil und einem hellen Rock bekleidet. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0. tan/pol