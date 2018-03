Diebstähle aus Radkörben vereitelt

Anzeige

Täter flüchten

Auf frischer Tat ertappt wurden ebenfalls am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr zwei unbekannte junge Männer, die im Niederfeld in der Speyerer Straße in Höhe eines Seniorenwohnheims versuchten, einer Radfahrerin die Handtasche aus dem Fahrradkorb zu stehlen. Die ältere Dame fuhr, so die Polizei gestern, entlang des Gehwegs in Richtung Diakonissenkrankenhaus, als die beiden Täter ihr unbemerkt hinterher eilten und in den Fahrradkorb der Frau greifen wollten. Zwei Beamte des Polizeireviers Neckarau beobachteten den Vorfall und wollten die Langfinger festnehmen. Doch als das Duo die beiden Polizisten erblickte, flüchteten die Täter in Richtung Steubenstraße. Die Beamten sowie ein Passant, der auf den Vorfall aufmerksam geworden war, nahmen die Verfolgung auf.

Radfahrerin als Zeugin gesucht

Im Bereich der Haltestelle Markuskirche rannten die Unbekannten dann allerdings in unterschiedliche Richtungen davon. Die Polizisten konnten einen von ihnen noch bis zur Goeggstraße verfolgen, verloren ihn jedoch im Bereich der Gärten aus den Augen. Auch sein Komplize konnte entkommen.

Die jungen Männer werden wie folgt beschrieben:

Erster Täter: Der eine Dieb ist etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß und war bekleidet mit blauer Jeans, schwarzer Jacke und einer Kappe.

Zweiter Täter: Er ist etwa 1,45 bis 1,60 Meter groß und trug blaue Jeans und eine helle Jacke.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls in Neckarau – und insbesondere die bislang unbekannte Radfahrerin. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83 39 70 zu melden. tan/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.02.2018