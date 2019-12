Diebstähle im Zug

Festgenommen hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof einen 32-jährigen Belgier. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstag auf dem Weg von Karlsruhe nach Mannheim im ICE 292 mehrere Diebstähle begangen zu haben. Der Beschuldigte soll einem Reisenden im Bordbistro den Rucksack entwendet haben. Eine Zeugin habe die Tat beobachtet und den Geschädigten informiert. Beide suchten nach dem 32-Jährigen, fanden ihn und nahmen das Diebesgut wieder an sich.

Bei Ankunft des Zugs am Mannheimer Hauptbahnhof machte die Polizei den mutmaßlichen Täter dingfest. Nach einer Lautsprecherdurchsage im Zug meldete sich eine weitere Geschädigte, der das Mobiltelefon gestohlen worden war. Auf der Wache durchsuchten Beamte den Belgier nach weiterem Diebesgut. Neben dem Mobiltelefon fanden sie mehrere auf unterschiedliche Personen ausgestellte Dokumente. Der Mann konnte danach seinen Weg fortsetzen. pol/bhr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019