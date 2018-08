Diebstahl misslingt

Anzeige

Ein unbekannter Mann hat in einem Bistro in Q 7 versucht, einer Frau den Geldbeutel aus ihrer Handtasche zu stehlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hat der Mann mit dem sogenannten Jacke-Jacke-Trick versucht, die Frau zu täuschen: Während er vorgab, in seiner Jacke etwas zu suchen, wühlte er mit der anderen Hand in der Handtasche des Opfers herum. Nachdem ein Komplize bemerkte, dass zwei Restaurantgäste den Täuschungsversuch beobachteten, ergriffen die Männer die Flucht. Der Täter soll 25 bis 30 Jahre alt und knapp 1,75 Meter groß sein und kurzes, schwarzes Haar haben. Die Männer haben laut Polizei Kurdisch oder Syrisch gesprochen. Zeugen sollen sich unter Tel. 0621/12580 bei der Polizei melden. pol/seko