Diebstahl verhindert

Ein aufmerksamer Zeuge hat verhindert, dass die Handtasche einer Frau in einer Eisdiele in O 4 gestohlen wurde. Wie die Polizei gestern mitteilte, stahlen zwei junge Männer am Samstagnachmittag die Tasche, wurden dabei jedoch von einem Mann beobachtet. Dieser verständigte die Frau und ihren Ehemann, zu dritt nahmen sie die Verfolgung auf. An der nächsten Straßenbahnhaltestelle konnte einer der Täter schließlich gestellt werden, die Handtasche hatte er da bereits fallengelassen. Als sein Komplize ihn unterstützen wollte, konnte sich der Festgehaltene schließlich losreißen. Beide Täter flüchteten daraufhin in Richtung Wasserturm.

Beim Losreißen verlor der eine Täter jedoch Rucksack samt Papieren, laut denen es sich um einen 20-Jährigen aus der Vorderpfalz handelt. Außerdem konnte der Zeuge beide Täter mit Handy fotografieren. Mit diesen Informationen haben die Beamten eine heiße Spur, sie gehen davon aus, auch den zweiten Täter bald zu finden. Die Frau hat nicht nur ihre Handtasche wieder, es wurde auch nichts gestohlen. pol/cvs