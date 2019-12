Dienst in Ordenstracht

Am 15. Dezember vor 90 Jahren haben die Glocken der Theresienkrankenhaus-Kapelle zum ersten Mal geläutet: zur Einweihung der Ordensklinik in Trägerschaft der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul. Schwester Walburgis Kiefer feiert ebenfalls Jubiläum: vier Jahrzehnte als Oberin. Im TKH ist die Ordensfrau allerdings schon mehr als ein halbes Jahrhundert im Einsatz – sie kam 1963 als Novizin.

Als die junge Schwester Walburgis eine Krankenpflegeausbildung absolvierte, gab es 130 Vinzentinerinnen. Heute wirken und wohnen im „Theresien“ noch acht Nonnen im Alter von 72 bis 89. „Alle übernehmen Aufgaben“, betont die Konventoberin. Vorbei sind die Zeiten, als unverheiratete Töchter aus armen Familien auch deshalb Nonne wurden, weil sie einen Beruf erlernen, ja Karriere in der Tracht machen konnten. „Heute haben Frauen andere Optionen – außerdem ist die Religiosität zurückgegangen“, sinniert die 78-Jährige. Als Schwester Walburgis im TKH begann, „da ging es noch nicht so hektisch zu, weil Patienten viel länger blieben“. Bei einer Gallenblasen-OP, erzählt sie, war eine Verweildauer von drei Wochen üblich – heute sind es nur noch Tage. „Inzwischen haben wir an den meisten Tagen um die hundert Zugänge und Entlassungen von Patienten – eine enorme Herausforderung“. Walburgis Kiefer hat noch den geteilten Dienst mit langer Mittagspause (6 bis 12 Uhr und 16 bis 20 Uhr) erlebt. „Dieser hatte den Vorteil, dass Kranke am Bett nur von einer Schwester betreut wurden.“ Mit steigendem Bedarf an weltlichen Pflegekräften galt es freilich, familienfreundlichere Einsatzpläne in drei Schichten zu entwickeln.

Klinik an Männerorden verkauft

Als 1979 Schwester Ludowika, die legendäre Oberin mit dem E-Korridorroller, starb und Schwester Walburgis als Nachfolgerin berufen wurde, wirkten immerhin noch 90 Ordensfrauen am TKH. Aber schon ab Mitte der 1980er Jahre gab es nicht mehr genügend Nonnen, um mit ihnen alle Schlüsselpositionen zu besetzen. Gleichwohl hätte sich damals keine der Vinzentinerinnen vorstellen können, dass die Klinik eines Tages an einen Männerorden verkauft werden würde. Die Barmherzigen Brüder Trier (BBT) haben Anfang des Jahres das TKH übernommen – und damit auch die St. Hedwig-Klinik.

Rente – dieses Wort hat für Vinzentinerinnen keine Bedeutung. Und dennoch hat sich auch für sie so einiges geändert. „Wir bekommen vier Wochen Urlaub und eine Woche für Exerzitien.“ Walburgis Kiefer nutzt die vor zwei Jahrzehnten vom Orden erteilte Erlaubnis, jenseits des Dienstes die Tracht ablegen zu dürfen. „Wenn ich wandere, trage ich zivil.“ Außerdem fährt sie Auto. Als sie vor dreieinhalb Jahrzehnten den Führerschein machte, war dies für eine Nonne außerhalb einer Sozialstation ungewöhnlich. Für die Konventoberin, die bis 1993 auch Pflegedirektorin war, steht fest: „Solange es mir der Herrgott gesundheitlich ermöglicht, mache ich weiter.“ Nach wie vor ist sie viel auf Trab – weil ihr Menschen am Herzen liegen. Beispielsweise Patienten, die von der Straße kommen. Da Obdachlose bei ihrer Entlassung aus der Klinik häufig nichts Sauberes zum Anziehen haben, kümmert sie sich um Kleidung und Schuhe. Außerdem engagiert sich die Ordensfrau im Rat der Caritas.

Kraft schöpft die 78-Jährige im Gebet. Sie sei froh, dass die TKH-Kapelle derzeit nicht von der Abrissbirne bedroht ist. „Jeden Morgen und Abend bin ich dort.“ Besonders genieße sie, wenn die Sonne durch die bunten Sakral-Fenster fällt. Und wie sieht die Konventoberin die Zukunft des TKH? Sie sei „zuversichtlich“, dass es gelingen wird, Medizin mit christlichem Geist zu verbinden. Und Hausoberer Jonas Pavelka betont: Die BBT-Gruppe sehe als neuer Gesellschafter gelebte Nächstenliebe „auch in Zeiten modernster medizinischer Versorgung als höchste Aufgabe“. Der Grundsatz „entschieden für Menschen“ solle als Erbe weitergeführt werden.

