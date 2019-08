„Diese Anerkennung ist unbezahlbar“

Es ist ein strahlendes Lächeln, mit dem Andrea Schulz an diesem frühen Samstagmorgen auf den Hof des Freezone-Geländes in den Mannheimer Quadraten fährt. Denn wo sie sonst tagtäglich Hilfe für junge Obdachlose leistet, steht an diesem Vormittag Hilfe für sie bereit. Und die kommt keineswegs von ungefähr. Denn die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen haben es sich seit Jahren zu einer guten Tradition gemacht, an ihrem Sozialtag eine Initiative ihrer Wahl nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern selbst mit anzupacken. „Was bei Freezone für Arbeit geleistet wird, ist wirklich großartig. Als wir davon erfahren haben, dass hier Unterstützung gebraucht wird, war uns das sofort ein großes Herzensanliegen“, erzählt Wirtschaftsjunioren-Projektleiter Maximilian Schulz dem „MM“ – und erweist sich dabei als kundiger Kenner der Sache.

Beratung für Obdachlose

Denn dass sich bei Freezone minderjährige Obdachlose anonym beraten lassen können, ist Schulz ebenso bekannt wie das Übernachtungsangebot und die Gelegenheit eines warmen Essens und gewaschener Kleidung. Jedes Jahr erhält Freezone rund 84 000 Euro Unterstützung von der Stadt Mannheim, dazu kommen 22 000 Euro vom Land – die restlichen 120 000 Euro zum jährlichen Betrieb müssen Andrea Schulz und ihr Kollege Markus Unterländer jedes Mal von Neuem durch Spenden gegenfinanzieren. „Das ist immer ein Kampf“, stellt Andrea Schulz klar und verweist dennoch stolz auf das Wachstum des eigenen Projekts in den letzten Jahren. „Aus einem 120 Quadratmeter-Komplex in den U-Quadraten sind wir hier in unserem ganz eigenen Haus angekommen, mit dem wir viel mehr Möglichkeiten haben“, schwärmt Schulz über die Vielfalt, die man nach allen Möglichkeiten in die Tat umzusetzen versucht.

In der Straßenschule etwa können junge Erwachsene, die derzeit auf der Straße leben, ihre Schulabschlüsse nachholen und sich somit auch für eine Ausbildung empfehlen. Positive Geschichten hat Straßenschul-Lehrer und Pädagoge Simon Kumleben mit seinen Schülern schon viele geschrieben, gleich aus manchen vermeintlich hoffnungslosen Fällen angehende Köche und Konditoren gemacht.

Allein der Zustand des rund 45 Quadratmeter großen Schulraumes war in letzter Zeit desolat. Und genau dort kamen die Wirtschaftsjunioren ins Spiel. Bereits im Vorfeld organisierten sie durch einen Spendenaufruf mehrere tausend Euro an finanziellen Ressourcen – aber auch Partner der Vereinigung zeigten sich großzügig. Das Malerteam Knoth stellte Farbe und Pinsel bereit, das Bürohaus Zeilfelder sponserte gleich mehrere Schränke und der Elektronik-Dienstleister Dektro Abel war mit einem Experten vor Ort im Einsatz, um den Schulraum künftig wieder in angenehm helles Licht zu tauchen.

Für die neun anwesenden Wirtschaftsjunioren ideale Verhältnisse, um den grau gewordenen Wänden mit einem frischen Anstrich neues Leben zu schenken. Eifrig packen die Helfer mit an, kleben Wände und Boden mit fast schon professioneller Routine ab, verlegen den Malerteppich und streichen darauf los.

Während Markus Unterländer für die fleißigen Unterstützer bereits den Grill zum Helferessen aufbaut, kann Andrea Schulz kaum ruhig sitzen – und ihr Glück letztlich kaum fassen: „Es darf in dieser Gesellschaft nicht an Geld scheitern, dass junge Menschen nicht vorwärtskommen. Und das ist genau der Gedanke, der hier nicht nur verstanden wurde, sondern aufgegriffen wird. Diese Anerkennung ist wirklich unbezahlbar.“ Ein Dank, den fröhliche Wirtschaftsjunioren nach einem einsatzreichen, aber auch erfüllenden Tag keinen Deut weniger herzlich zurückgeben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.08.2019