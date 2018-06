„Diese Probleme müssen wir abstellen“

Anzeige

Gebäude sollen abgerissen werden

Doch so leicht ist dies laut Kommune nicht. Recherchen ergaben, im Grundbuch steht eine Firma in Carlsberg. Der Eigentümer teilte mit, dass das Anwesen bereits an eine Bauträgerfirma in Mannheim verkauft sei, die mit einer Erwerbsvormerkung im Grundbuch stehe, ohne aber Eigentümer zu sein. Vorgesehen ist, so die Stadt, dass die Gebäude auf dem Grundstück abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden sollen.

„Alle Verantwortlichen, Eigentümer und Bauträger wurden auf die Zustände und die Sicherungspflichten hingewiesen“, hieß es gestern auf Anfrage. Und: Man werde das im Auge behalten. Die von der Stadt angebotene Räumung des Grundstücks mittels Strafanzeige (Hausfriedensbruch) wurde indes abgelehnt. „Da es sich um Privatbesitz handelt, besteht derzeit also keine Möglichkeit, den Personen einen polizeilichen Platzverweis zu erteilen“, so eine Rathaus-Sprecherin. Hinsichtlich der hygienischen Situation werde aber geprüft, ob von dem Gelände Gefahren ausgehen.

Die Zahl von Problemimmobilien konnte, laut Stadt, in den letzten Jahren von mehr als 120 auf circa 15 reduziert werden. Illegale Camps in Wäldern, unter Brücken oder in Büschen beschäftigen aber immer mal wieder Polizei und Kommune.

