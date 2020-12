Diese Regeln gelten an Weihnachten

Weihnachten, Fest der Liebe und der Liebsten, des gemeinsamen Feierns, des Singens und Innehaltens. Doch dieses Jahr muss coronabedingt alles ein wenig anders sein. Aber wie genau eigentlich? Wer darf sich treffen und zu welchen Uhrzeiten? Es ist nicht ganz leicht in diesen turbulenten Zeiten, den Überblick zu behalten – deshalb dieser kurze Überblick.

Die Weihnachtsfeiertage liegen in der Zeit des Winter-Lockdowns, der bis mindestens 10. Januar dauert. Bis dahin gilt beispielsweise eine Ausgangsbeschränkung von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens. Die baden-württembergische Landesregierung hat jedoch für den Zeitraum vom 24. bis zum 26. Dezember Ausnahmeregelungen beschlossen. „Dadurch wollen wir sicherstellen, dass Weihnachten im engsten Kreis gemeinsam gefeiert werden kann – und niemand an Weihnachten alleine sein muss“, erklärte Ministerpräsident Kretschmann die Entscheidung. Stand Freitagabend ist Folgendes erlaubt:

Die Begrenzung auf maximal zwei Haushalte ist an den Weihnachtstagen für Familientreffen aufgehoben. Treffen dürfen sich ein Haushalt plus vier weitere über den eigenen Hausstand hinausgehende Personen aus dem engsten Familienkreis. In privaten Härtefällen darf höchstens eine der vier Personen nicht aus dem engen Familienkreis stammen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Bei Treffen mit engen Freunden gilt weiterhin die Regelung von maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten. Auch hier werden Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt.

Der Besuch von privaten Veranstaltungen ist an den drei Tagen auch noch nach 20 Uhr möglich. Niemand muss also bei der Bescherung oder beim Abendessen ständig auf die Uhr schauen. stp

