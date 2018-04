Anzeige

Im Hinblick auf die angesprochenen Überlastungsanzeigen stünden die Träger wegen der wiederholten Anzeige eines einzelnen ASB-Mitarbeiters mit dem ASB in Kontakt, hieß es am Freitag in der Erklärung der ILS-Träger. So habe die Leitstellenleitung die Überlastungsanzeigen geprüft und bereits am 13. April 2018 dem ASB ein Gesprächsangebot unterbreitet.

Die Prüfung habe gezeigt, dass eine Überlastung für den Mitarbeiter „nicht festgestellt werden konnte“. Deshalb sei es unverständlich, dass der ASB seine Kündigung unter anderem mit Überlastungsanzeigen begründet habe.

Berater regelmäßig vor Ort

Die ILS-Träger verwahren sich zudem aufs Schärfste gegen den Vorwurf, dass Notrufe in der Leistelle angeblich nicht entgegengenommen worden seien. „Diese Vorwürfe sind haltlos und unwahr. Deshalb weisen wir diese ausdrücklich zurück“, erklärt Caroline Greiner.

Seit Anfang des Jahres sei laut Caroline Greiner eine externe Beratungsgesellschaft beauftragt, die Arbeit der ILS, unter Einbeziehung aller Mitarbeiter und der Führungskräfte, zu analysieren, Verbesserungsvorschläge zu entwickeln und den Umsetzungsprozess aktiv zu begleiten. Diesbezüglich seien gegenwärtig regelmäßig vier Berater vor Ort. Diesen lägen keine Erkenntnisse bezüglich des angeblichen gravierenden Fehlverhaltens bei der Notrufannahme vor, so Greiner. Im Gegenteil: Sie hätten eine „sehr große Offenheit und Kooperationsbereitschaft“ sowie einen „starken Zusammenhalt untereinander“ festgestellt.

Greiner nannte die Arbeitsbedingungen in der Leitstelle gut. Im Vergleich zu anderen Leitstellen betrage die maximale Schichtdauer acht Stunden. Bei der Dienstplanung werde auf eine ausgeglichene Belastung geachtet, wobei es natürlich zu Arbeitsspitzen kommen könne.

Nach dem angekündigten Abzug des ASB hatte sich das Innenministerium in Stuttgart „beunruhigt“ über die Zustände gezeigt. Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht forderte eine „zeitnahe Abhilfe“. stp/pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018