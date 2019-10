Dieter Bohlen in der SAP Arena

Mannheim.“You Can Win If You Want” - Das erste Viertel des Publikums im bestuhlten Innenraum hält es nicht auf den Sitzen, als der mehr als 30 Jahre alte Modern-Talking-Hit lautstark aus den Boxen in der Mannheimer SAP Arena dröhnt. Dieter-Sprechchöre kommen von vielen der 6000 Besucher.

Gesanglich bewegt sich Dieter Bohlen dabei auf sicherem, tief geraunten Terrain, die Band ist natürlich hoch professionell. Die Bühnenshow punktet mit Lasern und nostalgischen Bildern. “Und ,Das Supertalent’ könnt Ihr ja als Aufzeichnung gucken”, verweist der 65-Jährige bei seiner ersten Deutschland-Tournee seit 16 Jahren auf seine parallel laufende, offensichtlich aufgezeichnete RTL-Show.