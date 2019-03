Dieter Bohlen kommt in die SAP Arena

Mannheim.Im Rahmen seiner Mega-Tournee kommt Sänger und Komponist Dieter Bohlen am 5. Oktober 2019 in die Mannheimer SAP Arena. In "Dieters Tagesschau" auf seinem Instagram-Account kündigte der 65-Jährige am Montagmorgen sechs Zusatkonzerte an, die auf seine bereits ausverkaufte Comeback-Show in Berlin folgen sollen. Er wolle Lieder von Alexander Klaws, Chris Norman, Mark Medlock und anderen singen und dazu Geschichten erzählen.

Vor rund zwei Wochen hatte Bohlen angekündigt, nach 16 Jahren Konzertpause eine Comeback-Show zu geben. Die Karten für das Konzert in Berlin waren nach nur wenigen Minuten ausverkauft. Als Reaktion darauf verlängerte Bohlen sein Konzert um eine ganze Tournee-Reihe. Karten für sein Konzert in der SAP Arena gibt es ab Dienstag, dem 26.03.2019, um 10 Uhr.