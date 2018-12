„Digitale Ersthelfer“ schlichten Streit

Konflikte in sozialen Netzwerken schlichten sollen künftig Neuntklässler des Johann-Sebastian- Bach-Gymnasiums in Neckarau – sie werden zu „digitalen Ersthelfern“. Die nötigen Fertigkeiten vermittelte ihnen gestern Fabian Sauer vom Internetportal handysektor.de. Die rund 15 Schülermentoren betreuen, jeweils zu dritt, eine fünfte Klasse. Diese sollen sie in Zukunft nun auch auf digitalem Gebiet unterstützen.

Deshalb bearbeiten sie zunächst in Kleingruppen verschiedene Aufgaben und präsentieren sie danach ihren Mitschülern. So diskutieren Julian Möhwald, Lena Schleh und Michelle Winke, ob Informationen, die man über sich selbst im Internet, zum Beispiel auf Facebook, preisgibt, allgemein zugänglich oder vertraulich sein sollten. „Jemand aus der Parallelklasse ist nicht unbedingt mein Freund“, beschreibt Schleh den Konflikt.

Eine andere Kleingruppe bearbeitet das Thema „Digitale Kommunikation“. Bei ihrer Präsentation lässt sie die Schüler raten, welche Symbolbilder (Emojis) welche Bedeutung haben. Das Ergebnis: Die Emojis werden von den Jugendlichen, wie erwartet, unterschiedlich interpretiert. Das soll verdeutlichen, dass in der Online-Kommunikation schnell Missverständnisse entstehen können.

Kritischer Blick auf WhatsApp

Esra Khairi hat so etwas bereits mitbekommen. „Bei anderen Klassen merkt man schon, dass es bei Whats-App hoch her geht“, erklärt sie. Auch Sandra Schellhammer, Lehrerin am Bach-Gymnasium und zuständig für die Medienbildung, sieht manchmal eine Überforderung bei der Online-Kommunikation. „Gerade die Kleinen wissen noch nicht, was schreibe ich in eine WhatsApp-Klassengruppe und was nicht.“ Diese seien mittlerweile an Schulen üblich.

In dem beliebten Onlinedienst bilden die jeweiligen Klassen zu Beginn eines Schuljahres Gruppen, in denen sie mit Klassenkameraden Informationen austauschen und diskutieren – beispielsweise über Hausaufgaben, Vertretungspläne und Klassenarbeiten.

Am Ende des Schultages sollen die Neuntklässler über die Gefahren und Tücken der Online-Kommunikation Bescheid wissen, so dass sie auch anderen Schülern beim Schlichten von Konflikten im Internet helfen können. Die älteren helfen als Mentoren den jüngeren Schülern auch dabei, sich in der neuen Umgebung einzugewöhnen. Sie organisieren Kennenlernspiele, zeigen ihnen die Gebäude und stehen, vor allem in den ersten Wochen, für Fragen zur Verfügung.

Mithilfe der neuen Ausbildung sollen die Mentoren nun auch bei Streitigkeiten oder Problemen im Internet helfen können. „Es ist besonders charmant, dass die Großen es den Kleinen beibringen“, findet Schellhammer. Dadurch, dass sie auf gleicher Augenhöhe kommunizierten, würden Schüler eher Ratschläge annehmen.

Doch die Älteren lernen an diesem Vormittag nicht nur, wie sie Konflikte im Internet vermeiden oder schlichten können, sondern auch, wie problematisch die häufige Verwendung von Smartphones im Alltag sein kann. Es geht um die „Abhängigkeit“ vom Telefon oder die Problematik, dass viele nur noch online kommunizieren und nicht mehr persönlich. „Es ist gut, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Man hat sein Handy jeden Tag in der Hand und weiß gar nicht, was das mit einem anstellt“, erklärt Schülermentor Paul Dunder.

