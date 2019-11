Digitale Hilfe bei Parkplatzsuche in Mannheim

Die Tafeln auf dem Ring stammen aus dem Jahr 1990. Sie zeigen den Autofahrern an, wie viele Plätze in den Innenstadt-Parkhäusern frei sind. In Zukunft soll das alles komfortabler laufen. Die Stadt will ein digitales Parkleitsystem einrichten, das mit Navigationsgeräten und gängigen Handy-Programmen (Apps) vernetzt ist. Es soll Autofahrern in Echtzeit die - je nach Ziel - besten Parkplätze und

...