Digitale Kanäle stets im Blick

Die Mail mit der Pressemitteilung aus dem Ludwigshafener Rathaus kommt am späten Nachmittag, der Betreff: „Achtung – Eilige Meldung – Hochstraße Süd gesperrt“. Kurz nachdem eine Nachricht wie diese die Redaktion des „Mannheimer Morgen“ erreicht, ist sie bereits auf mehreren digitalen Kanälen verbreitet. Sie findet sich auf unserer Webseite „Morgenweb“, auf unseren Profilen in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter, auch die Abonnenten unseres Messenger-Service werden mit einer kurzen Nachricht direkt auf ihrem Smartphone informiert.

Koordiniert hat das der Online-Planer im Newsroom. Dienst hat an diesem Tag Matthias Schmeing (Leiter Online-Redaktion und Mitglied der Chefredaktion, kleines Bild). In der Nachrichtenzentrale der Redaktion kümmert er sich in Absprache mit Kollegen aus allen redaktionellen Bereichen um die digitalen Kanäle des „Mannheimer Morgen“.

Dabei entsteht ein Fahrplan durch den Nachrichtentag: Welche Termine nimmt die Redaktion wahr? Zu welchen Themen werden Hintergründe recherchiert, welche Gesprächspartner interviewt? Artikel, die daraus entstehen, werden tagesaktuell im Internet publiziert – meist als Plus-Inhalte, exklusiv für unsere Abonnenten und registrierten Nutzer. Der Online-Planer behält dabei im Blick, welche Themen wann veröffentlicht werden – und zu welchen Beiträgen Fotostrecken entstehen oder Videos eingeplant sind. Diese multimedialen Inhalte sind auch über die digitale Zeitung abrufbar.

Am Folgetag berichtet die Redaktion bereits morgens über die aktuelle Verkehrssituation nach der Sperrung der Hochstraße Süd, das Thema ist Topmeldung in unserem Newsletter, der mittags per E-Mail verschickt wird. Nachmittags stellt sich Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Nutzer des „Morgenweb“ erhalten alle Informationen aus erster Hand, die Liveübertragung des Rhein-Neckar Fernsehens (RNF) ist auch auf unserer Webseite zu sehen. In einem Dossier zu den Hochstraßen in Ludwigshafen finden unsere Leser zudem Artikel, Fotostrecken und Videos zum Thema gebündelt.

Bei alldem hält der Online-Planer im Newsroom die Fäden in der Hand. Dabei ist gute Organisation unerlässlich – im Nachrichtengeschäft heißt es aber auch: schnell reagieren und an Themen dranbleiben. Manchmal wirbelt eine E-Mail am späten Nachmittag noch einmal alles durcheinander. Daniel Kraft

