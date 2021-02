Digitale Lehre lernen

Eine Allianz aus Hochschulen und Unternehmen, an der neben der Universität Mannheim sechs weitere internationale Partner beteiligt sind, stellt einen kostenlosen Onlinekurs zur Verfügung. Er erklärt, wie sich Bildungsdaten analysieren und digitale Lehrformate weiterentwickeln lassen. Das hat die Mannheimer Uni in einer Pressemitteilung verkündet.

Demnach vermittelt der Onlinekurs „Learn to Analyze Educational Data and Improve your Blended and Online Teaching“ den Teilnehmenden Kompetenzen für die Entwicklung und den Ausbau von neuen digitalen Lehr- und Lernformaten. Zudem erlangen Teilnehmende grundlegende Kenntnisse der Bildungsdatenanalyse sowie der Datensicherheit. Der kostenlose Massive Open Online Course (MOOC) beginnt am 1. März und dauert neun Wochen. Er richtet sich an Beschäftigte aus dem Bereich E-Learning, Lehrende an (Hoch-)Schulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, Personen mit leitender Funktion in Bildungseinrichtungen sowie Studierende. Die Teilnehmenden erhalten nach erfolgreichem Abschluss des Kurses ein Zertifikat für Bildungsdatenkompetenz.

Anmeldung ist ab sofort möglich unter bit.ly/3pVXV97. Entwickelt wurde der MOOC vom Learn2Analyze Consortium, einer von der Europäischen Kommission anerkannten Wissensallianz aus Hochschulen und Unternehmen. Finanziert wird er durch das ERASMUS+ Programm der Europäischen Union. Weitere Infos unter https://learn2analyse.eu/proj/l2a-mooc/. lia

