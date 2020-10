Digitale Rallye zur Märzrevolution

Mannheim.Wo finden sich in Mannheim Spuren der Demokratie und der Revolution? Das können 13- bis 16- jährige Kinder und Jugendliche in den Herbstferien ab 23. Oktober bis 2. November bei einer Stadtrallye herausfinden, die das Marchivum als digitale Zeitreise zurück in das Jahr 1848 anbietet. Hierfür muss man nur einen QR-Code, der auf der Homepage des Marchivum steht, herunterladen und dann in der Innenstadt Orte herausfinden, an denen Mannheimer Akteure während der Revolution von 1848 für mehr Mitbestimmung des Volkes gekämpft haben.

Während der 60-minütigen Rallye lösen die Jugendlichen Rätsel und Aufgaben. Daraus ergibt sich eine Lösungszahl. Richtige Einsendungen werden mit einem Preis belohnt. Benötigt werden ein Smartphone und die kostenlose App Actionbound, die im Playstore heruntergeladen werden kann. https://www.marchivum.de/de/stadtgeschichte/app-spiele.

