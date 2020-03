Digitale Verkehrsdatenbank soll Weg über den Rhein weisen

Eine digitale Plattform über Umweltdaten, eine Datenbank zum Verkehr auf den Rheinbrücken sowie Technik-Vernetzung zur Energieeinsparung – mit diesen drei Digital-Projekten will sich die Stadt Mannheim im April für das Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ des Bundesinnenministeriums bewerben.

In einer ersten Förderphase könnte Mannheim dafür in einem Zeitraum von zwei Jahren insgesamt rund 1,6 Millionen Euro bekommen – vorausgesetzt, sie steuert selbst nochmal einen Eigenanteil von 875 000 Euro bei, um so auf eine Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro zu kommen. Der Hauptausschuss hat jetzt ohne Gegenstimme für die Bewerbung votiert, die endgültige Entscheidung im Gemeinderat am 2. April dürfte deshalb nur noch Formsache sein.

Vor rund einem Jahr hatte die Stadtverwaltung ihre neue Digitalstrategie präsentiert. Dabei geht es unter anderem um einen stärkeren Ausbau der digitalen Angebote im Service-Bereich für Bürger. Diese Strategie wolle man nun weiterentwickeln, wie es in der Beschlussvorlage für die Stadträte heißt. Geplant ist demnach eine Verknüpfung digitaler Ansätze „über verschiedene Bereiche“ wie Energie, Verkehr oder Gesundheit. „Wesentlicher Charakter einer ,smarten City’ ist, dass durch intelligente Bereitstellung, Verknüpfung und Verwendung von Daten neue Mehrwerte für die Bürgerschaft und die Unternehmen geschaffen werden“, so die Stadtverwaltung. In mehreren Workshops mit rund 70 Vertretern städtischer Organisationen habe man schon viele mögliche Projekte identifiziert.

Die Teilnahme an dem Förderprogramm ermögliche es, Strategien zu entwickeln und erste Angebote umzusetzen. In einer zweiten Programmphase könnten dann weitere 15 Millionen Euro dazukommen, der vorgeschriebene Eigenanteil von rund einem Drittel eingerechnet.

Drei Projekte sollen den Kern des Förderantrags bilden: Die Umwelt-Datenplattform soll „aktuelle und lokale“ Messergebnisse etwa zu Niederschlag und Temperatur, aber auch zu Feinstaub- und Stickoxidbelastung aufbereiten und mit vorhandenen Systemen verknüpfen. Mit diesen Daten sei dann etwa die Schaffung eines „hochlokalen Frühwarnsystems für gefährliche Wetterereignisse“ möglich, wie es in der Vorlage heißt.

Die geplante Datenbank für die Verkehrsströme über die Rheinbrücken soll vorhandene und neue Daten zusammenführen. Damit könne man dann „aktuelle und verlässliche Wegempfehlungen“ über die Quer-ungen geben. „Durch integrierte Verbindungen“ zu Angeboten von öffentlichen Verkehrsmitteln und Mitfahrerplattformen soll „eine weitere schnelle und spürbare Entlastung“ erzielt werden.

Beim dritten Projekt schließlich will man durch eine Vernetzung von technischen Systemen wie Photovoltaikanlagen und Stromspeichern innerhalb eines Wohnquartiers das gesamte Areal CO2-neutral gestalten. Dies soll unter anderem im Neubaugebiet Spinelli im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau umgesetzt werden.

Den Förderantrag für das Bundesprogramm will die Stadt nach eigenen Angaben gemeinsam mit der MVV Energie, der MKB (Holding für die städtischen Firmenbeteiligungen) sowie der Wohnungsgesellschaft GBG formulieren.

