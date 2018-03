Digitaler Parkschein

Anzeige

Parkscheine sollen in Mannheim künftig digital per Mobiltelefon gelöst werden können, das fordert FDP-Stadträtin Birgit Reinemund. „Die Parkkunden schicken einfach eine SMS an die auf Schildern angegebene Nummer oder nutzen eine App“, so Reinemund. Dabei gebe der Autofahrer den gewünschten Parkzeitraum sowie sein Autokennzeichen an, die Kunden würden mit der Telefonrechnung oder mit einer hinterlegten Kreditkarte bezahlen. „Gebühren bei seinem Telefonanbieter fallen nicht an, soweit er über Frei-SMS verfügt“, betont die FDP-Stadträtin in ihrer Mitteilung.

Das digitale System auf dem Mobiltelefon könne zudem an das Ablaufen der Parkzeit erinnern. Außerdem sei es dann möglich, ortsunabhängig Parkzeit nachzulösen oder nach faktischer Parkdauer zu zahlen. So könne ein erneuter Gang an den Automaten und an das Fahrzeug vermieden werden. „Das Handy wird zum Parkscheinautomaten in der Hosentasche“, so Reinemund.

Geringe Servicegebühr

Perspektivisch strebe die FDP an, neben dem gebührenpflichtigen Parkraum auf den Straßen auch die Parkhäuser einzubeziehen, was technisch möglich sei. Das Handy-parken sei ein erster Schritt auf dem Weg zur „smarten“ Stadt bei der Mobilität und auch ein kleines Stück „Willkommenskultur gegenüber den Kunden unserer Innenstadt“, so schreibt es Reinemund.