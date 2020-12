Digitalisierung der Hindernislauf sehen“

Präsenzunterricht? Oder macht die Corona-Pandemie dem einen schon benachteiligte Schüler? Hilft die Digitalisierung bei der Bewältigung Darüber diskutierten sieben Fachleute und Betroffene. Von Stefanie Ball und Bertram Bähr

nen und trotzdem mit allen anderen mithalten. Es wäre ein Riesenfortschritt, wenn wir in diese Richtung „entrümpelten“. Leider ist unser Bildungssystem sehr aufs Auswendiglernen ausgelegt, was in Teilbereichen auch notwendig ist. Es gibt aber viele Sachen, bei denen es mehr Sinn machen würde, Methoden zu lernen.

Fulst-Blei: Wir müssten den Schulen aktuell etwas an die Hand geben, eine Unterschei-

dung von A- und B-Inhalten. Wir bräuchten zum einen mehr Freiräume für die Schulen und zum anderen Hinweise des Kultusministeriums, welche Inhalte im Bildungsplan absolut prioritär und prüfungsrelevant sind.

Zimmer: Und für die Zukunft bräuchten wir vor allem andere Ideen, wie wir an Schule herangehen. Welche individuellen Lösungen brauchen Schulen, damit sie den Kindern besser gerecht werden können? Ein Notenkorsett von 1 bis 6 beispielsweise ist da vielleicht nicht mehr die richtige Antwort, um zum Beispiel gerade in Grundschulen Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler sichtbar zu machen.

Leber: Ich würde mir wünschen, dass das Kerncurriculum ein wenig reduziert würde, damit ich meiner Schülerschaft vor Ort gerecht werden kann. Und das alles im Ganztagsbetrieb. Das wäre mein Traum. Natürlich müssen wir Noten verteilen, aber das hindert keinen Lehrer daran, den Schülern eine differenzierte Rückmeldung zu geben.

Wie sähe denn die ideale Schule im 21. Jahrhundert aus?

Sliwka: Als Bildungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler gehen wir davon aus, dass von der Schule, wie wir sie kennen, nichts übrig bleiben wird. Die Frage ist nur, wie lange das dauert, und da sind wir in Deutschland nicht gerade die Speerspitze der Bewegung. Was wir jetzt haben, ist die Schule aus dem Industriezeitalter. Aber das Industriezeitalter ist zu Ende. Wir gehen in die digitale Wissensgesellschaft. Die frühkindliche Bildung gewinnt massiv an Bedeutung, das zeigen alle Studien.

Was heißt das konkret?

Sliwka: Dass wir auch dort verbindliche Bildungspläne brauchen. Bisher ist der Orientierungsplan für die Kindertagesstätten völlig unverbindlich. Die Grundschulen müssen gestärkt werden. Sie haben die Funktion, die Basis für die kognitiven Fähigkeiten zu legen, damit man später so etwas wie „Deeper Learning“ machen kann.

„Deeper Learning“, tiefgehendes Lernen, bedeutet hier was?

Sliwka: „Deeper Learning“ ist die Zukunft der Sekundarstufe. Die Wissensvermittlung und -aneignung findet immer noch statt, aber es geht zum einen darum, das Wissen und die Fähigkeiten zu vertiefen, dies aber auch über andere Kanäle zu tun als jetzt. Zum Beispiel über Experten, die von außen in die Klassen zugeschaltet werden. Schülerinnen und Schüler werden außerdem häufiger in Teams arbeiten und in diesen Teams Probleme und Aufgaben gemeinsam lösen. Das geht aber nur, wenn die Grundlagen gelegt sind. Wenn jemand in der Sprache oder in Mathematik nicht den Regelstandard erreicht, wird das schwierig.

Das wird ohne Digitalisierung kaum funktionieren. Schon eine Pandemie geht ja nicht ohne Digitalisierung, wie sich zeigt. Wie ist da der Stand in Mannheim?

Zimmer: Die Leihgeräte für Schüler sind da, finanziert mit Geldern von Bund und Land. Die stapeln sich in manchen Schulen bis unter die Decke. Sie sind aber nicht einsatzbereit, weil es nicht genügend Fachleute gibt, die die Geräte einrichten könnten. Sogenannte Systemadministratoren, wie sie jedes Unternehmen hat, gibt es an vielen Schulen nicht. Und selbst wenn dann jemand die Geräte zum Laufen gebracht hat, scheitert es an einem WLAN-Anschluss oder dem schnellen Internet. Beim Thema Digitalisierung haben wir tatsächlich geschlafen, wir haben Digitalisierung und Schule nicht zusammengebracht.

Wie viele Leihgeräte sind an den Schulen aktuell vorhanden?

Zimmer: Die Geräte, die jetzt kommen, reichen für ungefähr 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler. Nun gibt es aber Schulen wie die von Herrn Leber, da bräuchten vermutlich 80 oder 90 Prozent der Schülerschaft ein Gerät. Insofern, Herr Leber, gehe ich davon aus, dass wir noch nicht alle Ihre Schüler versorgen können. Aber das ist kein Sprint, das ist ein Langstreckenlauf. Die Hardware wird nach und nach kommen, und auch die Systemadministration wird kommen. Land und Kommunen müssen hier verhandeln, wer dafür zuständig ist. Die Technik kann nur eingesetzt werden, wenn sie auch funktioniert.

Leber: Was die Lieferung der Geräte angeht – wir durften in den Sommerferien die ersten 54 bestellen. Die sind aber bis heute nicht geliefert. Von daher hätte ich gerne, dass die Laptops sich bei mir stapeln. Wir haben nun über einen anderen Topf Geräte gekauft, und die sind bei uns angekommen. Jetzt schauen wir, wie wir die bis zum Ende der Weihnachtsferien zum Laufen bringen. Damit bin ich bei der Administration. Es gibt Schulen, die haben ausgebildete Informatiker. Unter den Werkrealschul-Lehrkräften findet man die eher selten. Frau Zimmer, Sie haben gesagt, das ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf. Ich würde das momentan eher als Hindernislauf sehen. Es wäre wichtig, dass die Stadt die Schulen hier mehr unterstützt.

Wie genau?

Leber: Es müssten mehr Fachleute eingestellt werden, die die Schulen bei der Systemadministration betreuen. Mir tun die drei Männer im städtischen Fachbereich sehr leid, die sich derzeit um 70 Schulen kümmern müssen. Weil jede Schule zieht und zerrt. Allerdings: Wer im Informatikbereich tätig ist, hat eine gewisse finanzielle Erwartungshaltung. Angesichts der angebotenen – vergleichsweise niedrigen – Gehälter wird es schwierig werden, jemanden zu finden.

Zimmer: Ich hoffe, dass sich durch die Gelder, die der Bund Anfang Dezember mit seinem zusätzlich zum Digitalpakt aufgelegten „Programm Administration“ versprochen hat, etwas bewegt. Und dass wir als Kommune attraktive Arbeitsplätze anbieten können.

Fulst-Blei: Die Antragstellung für dieses Programm läuft ab April nächsten Jahres. Das kommt leider zu spät. Bis dahin sind die Geräte hoffentlich eingerichtet.

Papendick: Ich beiße mir die ganze Zeit auf die Zunge und schlucke den Ärger herunter. Es fehlt der politische Wille. Wir sind in einer Pandemie. Wir erleben eine Katastrophe, wie wir sie im Bildungssystem noch nie erlebt haben. Innerhalb kürzester Zeit wurden in der ganzen Bundesrepublik Impfzentren aufgebaut und eingerichtet. Da war der politische Wille vorhanden. Innerhalb von drei bis vier Wochen wurden hier Breitbandanschlüsse verlegt. Wenn das geht, warum geht das dann nicht in den Schulen? Das ist mir unbegreiflich. Spätestens jetzt, eigentlich schon seit April, ist der Zeitpunkt gekommen, Geld in die Bildung zu investieren und tatsächlich in die Puschen zu kommen. Die Schulen mit Breitbandanschlüssen auszustatten. Sich zu überlegen, wie ein Klassenzimmer aussehen muss, damit Hybridunterricht stattfinden kann. Dafür Sorge zu tragen, dass jeder Schüler über ein Endgerät verfügt. Es kann mir keiner erzählen, dass das Geld nicht da ist. Das Geld muss jetzt einfach genommen werden.

Klingenspohr: Ich kann mich Herrn Papendick nur anschließen. Mein Lieblingserlebnis in der Schule nehme ich gerne als Beispiel dafür, woran die Digitalisierung bei uns scheitert. Wir hatten hochmoderne 75-Zoll-Fernseher bekommen, die waren mit WLAN ausgestattet und funktionierten perfekt. Da kommt unser Lehrer mit seinem Beamerwagen in die Klasse rein, baut den Beamer direkt neben dem Fernseher auf und strahlt das Bild an die Wand. Warum? Er hat keine Ahnung, wie er das Ganze zum Laufen bringen soll. Ich habe ihm gesagt, ich brauche ungefähr fünf Sekunden, um das anzuschließen – aus dem PC ein Kabel rausziehen, das Kabel vom Fernseher einstecken, fertig. Er wollte mich das nicht machen lassen, weil er Angst hatte, dass ich etwas kaputt mache. Im Endeffekt haben wir die Präsentation kaum gesehen, weil es zu hell war und wir keine Jalousien im Klassenzimmer haben. Der Fernseher ist so viel besser, kann aber nicht genutzt werden, weil bei den Lehrern das Wissen fehlt.

Es liegt also nicht immer nur an einem Mangel an Technik?

Klingenspohr: Nein! Wichtig ist auch, dass die Lehrer an Schulungen teilnehmen, damit sie die vorhandenen Mittel nutzen können. Auf der anderen Seite gibt es viele Lehrer, die verwenden zehn bis 20 Stunden im Monat darauf, alles am Laufen zu halten. Und das wird nicht bezahlt. Das machen sie privat, damit sie die Sachen im Unterricht nutzen können. Ich finde es sehr traurig, dass sie da so im Stich gelassen werden.

Zimmer: Das Thema Fortbildung ist eine der Schlüsselfragen: Wie gut kommen Kolleginnen und Kollegen mit der neuen Technik zurecht? Im Moment sind Fortbildungen für Lehrer freiwillig. Das führt in manchen Kollegien dazu, dass ein Teil der Lehrer hingeht, der andere nicht. Und so sieht dann manchmal auch der Unterricht aus. Wir sollten also tatsächlich über eine Fortbildungspflicht nachdenken, dass wir ganze Kollegien bei der Digitalisierung fortbilden. Jemand kommt für zwei, drei Tage an die Schule und schult sämtliche Lehrkräfte.

Sliwka: Aber da reichen zwei, drei Fortbildungstage nicht. Die Entwicklung ist rasant. Aus der internationalen Forschung wissen wir, dass der Schlüssel zum Erfolg verbindliche wöchentliche Teamarbeitszeiten für Lehrkräfte sind. Die kommen „on top“ zur Unterrichtszeit und sind auch nicht freiwillig. Vermutlich wird man die Deputate etwas senken müssen, um mehr Zeit für die Teamarbeit von Lehrkräften zu schaffen. Im internationalen Vergleich sind die Deputate bei uns etwas zu hoch. Es wird dann Kollegen geben, die sich schnell reinfuchsen in die Technik, die können anderen dabei helfen. Andere wissen vielleicht, wie man mit besonderen Begabungen oder Lese-Rechtschreibschwäche umgeht. Das heißt, die Lehrkräfte geben sich das Know-how gegenseitig weiter. Schule muss zur lernenden Organisation werden. Jede Woche müssen Lehrkräfte zusammenarbeiten, wie in jedem Unternehmen. Oder der Wissenschaft.

Klingenspohr: Oder bei den Schülern. Es wird erwartet, dass die guten Schüler den schlechteren helfen. Warum ist es dann bei den Lehrern nicht auch so? In der Coronakrise hat sich bei aller Kritik und allen Mangelerscheinungen aber auch gezeigt, wie wichtig Schule als Präsenzveranstaltung ist.

Was geht verloren, wenn Schule schließt?

Weiß: Ich bin seit Jahren bei uns in der Schülervertretung tätig. Das ist der erste Punkt, dass diese Arbeit nicht mehr stattfinden kann. Ich leite selbst eine Arbeitsgemeinschaft, und viele fragen, wann es denn wieder losgeht. Das soziale Miteinander fehlt den Schülern, vor allem den jüngeren.

Klingenspohr: Der Präsenzunterricht ist bildungstechnisch sehr viel besser. Aber auch der zwischenmenschliche Aspekt darf auf keinen Fall verloren gehen. Das ist ein wichtiger Punkt der Schule, der nicht immer so offensichtlich, aber definitiv essenziell ist.

Papendick: Für viele Kinder ist die Schule ein Zufluchtsort. Schulzeit bedeutet für sie die angenehmsten Stunden am Tag. Weil sie aus ihren Familien herauszukommen. Weil sie hier die einzige warme Mahlzeit am Tag zu sich nehmen. Wir müssen ganz klar den Blick darauf richten, dass diese Kinder nicht verloren gehen in der Zeit, in der kein Präsenzunterricht ist. Deswegen ist meine große Hoffnung, dass diese Pandemie so schnell wie möglich vorbei ist.

