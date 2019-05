Digitalisierung zum Anfassen

Wie verändert die Digitalisierung das Leben und die Berufswelt? In einem zweistöckigen Truck können Schüler ab der siebten Klasse etwa einer solchen Frage nachgehen. Am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Mai, wird ihnen am Campus Coblitzallee der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Neuostheim gezeigt, wie die Digitalisierung unterschiedliche Lebenswelten beeinflusst. Die mobile Bildungsinitiative „expedition d“ ist im April gestartet und macht das erste Mal in Mannheim Halt. Zwischen 8.30 und 14 Uhr können Schüler den Truck erkunden – Anfassen und Ausprobieren ist explizit erwünscht. Ein Durchlauf dauert ca. 90 Minuten. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an mueller@coaching4future.de. jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.05.2019