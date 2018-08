Dimi streitet mit Sultan

Anzeige

Ein griechischstämmiger Anwalt und ein türkischstämmiger Polizist, die früher gemeinsam in der Schule waren und sich heute fetzen, was das Zeug hält: Das ist die Grundkonstellation von „Dimitrios Schulze“, der an einem Donnerstag Anfang Februar 2017 zur besten Sendezeit in der ARD lief. Bei entsprechender Quote sollte aus dem in Mannheim gedrehten Pilotfilm nach dem Drehbuch des renommierten Autors Fred Breinersdorfer eine Serie werden. Doch die Resonanz war mau, und so zofften sich Anwalt Dimi Schulze (Adam Bousdoukos) und Polizeirevier-Chef Sultan Cakmak (Kida Khodr) in dem Mannheimer Stadtteil, den wir hier suchen, nur einen Abend lang. Was bleibt, ist der Spruch von Dimis Mutter über dessen dunkelhäutige Freundin: „Ich will einfach keine Enkel von ihr! Nicht weil sie schwarz ist. Sondern weil sie aus Ludwigshafen kommt.“ imo