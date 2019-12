„Dinge zu reparieren – das müssen wir wieder lernen“

Ein orangenfarbenes Fahrrad steht im Foyer des Rosengartens. Darauf ein junger, brünetter Mann, der kräftig in die Pedale tritt. Es ist ein stromerzeugendes Rad, das ein Radio zum Erklingen bringt. „Hier kann man am eigenen Leib spüren, wie viel Energie wir verbrauchen“, sagt Melanie Meier, Referentin des Naturschutzbundes Deutschland. Zusammen mit 25 Mannheimer Vereinen und Organisationen hat der Nabu den nachhaltigen Mitmach-Tag „Mannheim – und Action!“ veranstaltet. Ein Festival für den Klimaschutz und die Artenvielfalt. Thematisch hangelt sich der Aktionstag am Samstag entlang der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sich die Vereinten Nationen für das Jahr 2030 gesetzt haben. Workshops und Vorträge von Klimaaktivisten, Bloggern und Autoren sollen den Bürgern vorführen, wie sie sich an den Klimazielen beteiligen können.

Für viele ein unbequemes Thema

Hannah Fuller hat sich bereits für ein nachhaltiges Leben entschieden. Trotzdem ist sie im Rosengarten, um noch mehr über bewussten Konsum zu erfahren. „Ganz perfekt schafft man es vermutlich nie. Man sollte klein anfangen und sich zuerst auf einen Aspekt wie beispielsweise Plastikvermeidung konzentrieren“, rät die 39-Jährige. Derweilen schlendert ihr Mann durch die Weihnachtswelt des Festivals, sucht nach Inspiration, um den Garten der Familie in ein Biotop zu verwandeln. Im Rosengarten wird den Besuchern eine konsumfreiere Weihnachtszeit nahegelegt mit Insektenhotels und Vogelfutterzapfen. „Vor jeder Kaufentscheidung sollte man sich fragen, brauche ich das überhaupt?“, schlägt Ronja Krebs vor. Laut der Nabu-Teamleiterin sei Klimaschutz für viele Menschen immer noch ein unbequemes Thema, weil sie aus Gewohnheit konsumierten.

Am anderen Ende des Festivals steht Isabel Kempf auf der Bühne. Live repariert sie eine kaputte Jeans und staffiert einen Pullover. Per Kamera können Gäste ihre Reparatur auf einer Leinwand verfolgen. „Wir haben vergessen, dass Dinge auch wieder repariert werden können. Was für ältere Generationen selbstverständlich war, müssen wir jetzt wieder lernen“, sagt Kempf. Die Bühne gehört später unter anderem der Autorin Nadine Schubert, die für ein plastikfreies Leben plädiert, Poetry-Slammern und der Band Ok.Danke.Tschüss. „Mit unseren Songs versuchen wir auf ironische Art und Weise wichtige Themen anzusprechen“, sagt Eva Sauter, Sängerin der Synthi-Pop-Band.

Zurück ins Foyer: Kinder entdecken gerade den Alltag einer Biene mithilfe einer Spielkonsole oder lernen, wie alte Kleidung aufgewertet werden kann. Erwachsene informieren sich über Kakao-Anbau und die Verschmutzung der Meere. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stellt die neu-lancierte Smartphone-Anwendung NachhaltICH vor, die spielerisch an das Thema heranführen soll. „Es ist spannend und motivierend zu sehen, wie sich die Menschen für den Klimaschutz engagieren“, staunt Besucherin Tina Kort.

Nikoläuse streiken für fairen Lohn

Vertreter des Eine-Welt-Forums streiken als verkleidete Nikoläuse für ein Lieferkettengesetz, das auch faire Löhne und Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern gewährleisten soll. „Weihnachten ist ein Fest des Konsums, dabei sollte es ja eigentlich um Nächstenliebe gehen“, findet Kathrin Schell. Es gehöre dazu, sich darüber zu informieren, wer die gekauften Produkte herstellt. „Die Verantwortung darf aber nicht alleine auf den Verbraucher abgewälzt werden“, fährt die 38-Jährige fort. Die Politik müsse handeln. Um die Ziele für nachhaltige Entwicklung in zehn Jahren zu erreichen, muss sich noch einiges verändern, weiß Ronja Krebs. Der Schlüssel liege im Spaß und an der Kommunikation. Auch NABU-Präsident Jörg-Andreas-Krüger lässt sich das Festival im Rosengarten nicht entgehen: „Hier wird gezeigt, wie Mannheim die Klimaziele mit Leben füllt.“

