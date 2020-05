Diskriminierung „immer noch Alltag“

Deniz Gedik bezeichnet Mannheim als „liebevoll, weltoffen und bunt“. Aber selbst in der Quadratestadt beobachtet der Grünen-Stadtrat Anfeindungen gegen Menschen aus der queeren Gemeinschaft. Die volle Bandbreite der Verachtung reiche von Beleidigungen auf dem Schulhof über böse Blicke beim Händchenhalten bis hin zu Drohungen und sexualisierter Gewalt, sagt Gedik. Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie sei für viele Menschen „noch immer Alltag“, fügt er hinzu.

Ein Alltag, den Gedik auch selbst viele Jahre leidvoll erdulden musste. Von wüsten Beschimpfungen wie „Schwuchtel“ über homophobe Witze bis hin zur dadurch geschürten Angst vor Übergriffen und Ausgrenzung erlebte der junge Politiker immer wieder Diskriminierung und fragte sich selbst nach seinem Outing: „Will ich hier in der Öffentlichkeit wirklich mit meinem Freund Händchen halten?“

Diese Form sexueller Unterdrückung im Alltag, die man in der Fachsprache auch als heteronormatives Verhalten bezeichnet, sieht Gedik im Gespräch mit dem „MM“als „großes Problem“ und zentrale Herausforderung. Denn zum einen solle sich in Mannheim niemand mehr seiner sexuellen Orientierung wegen verstecken müssen, zum anderen müssten hierfür „Vorurteile abgebaut, aufgeklärt und queere Sichtbarkeit erhöht werden.“ Um diese Ziele zu erreichen, habe man die letzten Etatberatungen als Stadt dazu genutzt, um die Mittel für queere Bildungsarbeit und Aufklärung an Schulen zu verdoppeln, so Gedik. Aber noch gebe es „viel Potenzial nach oben“.

Zentraler Schutzraum nötig

Neben der erhöhten Sensibilisierung von Polizei, Verwaltung und Nahverkehrsverbund thematisiert Gedik hier vor allem eine Erweiterung des Queeren Zentrums. Dieses sollte nicht „in der hintersten Ecke versteckt“ liegen, sondern als zentraler Schutzraum mit pädagogischen Angeboten und Selbsthilfegruppen integrativ auf die Community sowie Vereine, Initiativen und Projekte zugehen - und damit Sichtbarkeit im Stadtbild erzeugen. Erst dann habe man „einen Ort der Begegnung, des Miteinanders und des Kennenlernens geschaffen“, an dem Brücken gebaut und Vorurteile abgebaut werden können, „egal ob jung oder alt, hetero oder queer“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.05.2020