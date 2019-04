Diskussion mit Erstwählern

Bei der anstehenden Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, dürfen wegen des Mindestalters von 16 Jahren zahlreiche Jugendliche zum ersten Mal in ihrem Leben an einer Wahl teilnehmen.

Häufig zeichnen sich aber gerade junge Wählerschichten durch eine geringere Wahlbeteiligung aus. Gemeinsam mit dem Ursulinen Gymnasium bietet der Ring Politische Jugend (RPJ), ein überparteiliches Gremium aus den Mannheimer Jugendparteien Junge Union, Jusos, Junge Liberale und Grüne Jugend eine Infoveranstalung zur Wahl an. Am Montag, 6. Mai, ab 10 Uhr können Schüler im Gemeinderatsaal im Stadthaus N 1 mit Experten über kommunalpolitische Themen diskutieren und eigene Lösungsvorschläge erarbeiten.

Bis 13 Uhr stehen zwei Ziele im Vordergrund: Zum einen soll damit die Wahlbeteiligung unter den jugendlichen Erstwählern gesteigert werden. Zum anderen sollen Schüler erfahren, in welchen Formen sie sich darüber hinaus langfristig selbst politisch engagieren können, um selbst etwas in der eigenen Stadt zu verändern. lia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019