Diskussion mit Künast

„Iss was . . . mit Renate“ heißt eine Diskussionsveranstaltung der Grünen am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr im Restaurant Heller’s in N 7, 13. Die Mannheimer Gemeinderatskandidatinnen Christina Eberle und Natascha Werning sowie die Europakandidatin Anna Deparnay Grunenberg aus Stuttgart haben die Bundestagsabgeordnete und frühere Bundesverbraucherschutzministerin Renate Künast zum „Dialog zu gesundem Essen und Tierschutzpolitik“ eingeladen.

Dabei geht es um die Frage, was „gutes Essen“ ist. Eberle: „Artgerechte Tierhaltung, ökologische Landwirtschaft und faire Preise für Bauern sind nur einige Aspekte, die dabei eine Rolle spielen.“ Vor der Diskussion biete sich Gelegenheit, bei einem Büffet persönlich ins Gespräch zu kommen. lang

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019