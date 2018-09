Diskussion nur nach Anmeldung

Die Stadt baut die Kinderbetreuung aus, gleichzeitig senkt sie schrittweise die Gebühren für die Eltern. Wie kommt das bei den Familien an, was wünschen sie sich? Darum soll es bei einem Elterndialog gehen, zu dem die zuständige Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb einlädt. An der Veranstaltung kann allerdings nur teilnehmen, wer sich zuvor angemeldet hat.

Am 17. Oktober will die Bürgermeisterin mit Eltern aus der Stadt ins Gespräch kommen. „Eine verlässliche und qualitativ gute Kinderbetreuung sowie die Möglichkeit, Familie und Beruf vereinbaren zu können, ist für viele Eltern in Mannheim ein sehr wichtiges Thema“, so Freundlieb in der Ankündigung. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen sei in den vergangenen Jahren enorm angestiegen. Daher sollen bis zum Jahr 2021 21 neue Krippen und 27,5 neue Kindergartengruppen mit insgesamt 760 Plätzen entstehen. Hierfür investiert die Stadt nach eigenen Angaben inklusive Sanierungen rund 30 Millionen Euro.

Kontingent für Stadtteile

Der Elterndialog soll sich in mehrere Teile gliedern, darunter Diskussionen im Plenum und Gruppen zu den verschiedenen Betreuungsformen. Zudem sollen alle anwesenden Eltern nach Angaben der Stadt die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Anregungen einzubringen.

Damit möglichst Eltern aus allen Stadtteilen dabei sei können, kündigt das Rathaus an, Kontingente für alle Stadtteile vorzuhalten. Eltern müssen sich im Internet unter https://bit.ly/2pjUdZm anmelden, möglich ist das bis zum 1. Oktober. Dabei sollten sie angeben, an welchem Workshop sie teilnehmen möchten, ob sie eine Kinderbeaufsichtigung oder einen Gebärdendolmetscher benötigen.

Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Eltern eine verbindliche Anmeldebestätigung der Stadt für die nicht-öffentliche Veranstaltung. bro/red

