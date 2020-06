Diskussion über Demo in Corona-Zeit

Eigentlich waren rund tausend Teilnehmer für die Demo gegen Rassismus am Mannheimer Schloss angemeldet. Am Ende waren es vier Mal so viele – vereint im Protest gegen Alltagsrassismus. In den sozialen Medien wundern sich Nutzer aber über die vielen Menschen – und diskutieren mit den Befürwortern. Während die eine Seite den Einsatz der Mannheimer feiert, kritisiert die andere Seite das enge Beieinandersein in Corona-Zeiten und prophezeit einen Anstieg der Infizierten. „Black Lives Matter – völlig zweifellos! Unter normalen Umständen wäre ich sicher bei einer der Demos dabei gewesen. In Corona-Zeiten halte ich Großveranstaltungen mit tausenden Teilnehmern aber für sehr problematisch“, schreibt etwa Nutzer Josch Schoenthaler und erntet damit große Zustimmung.

Stolz auf Protest aus der Region

Obwohl ein Großteil den Einsatz gegen Rassismus für völlig richtig hält, gibt es Zweifler. Manch Nutzer wie Heiko Theis fragt sich da schon: „Ist Corona vorbei?“ Denis Ritthaler wirft in seinem Beitrag die Frage in den Raum, warum Kitas ewig lange zu bleiben, in Läden nur eine bestimmte Anzahl von Menschen darf, aber dann doch 4 000 Demonstranten in Ordnung seien. Sein Fazit: „Witzlos.“

Es gibt viele, die die Demo verteidigen, wie Nutzerin Kim Ansell. Sie schreibt: „Aber es ist nicht jedermanns Leben bedroht. Es gibt nicht gegen jeden Vorurteile und Einschränkungen im Alltag aufgrund der Hautfarbe.“ Ähnlich fühlt Nutzer Se Fa. Damit spiegelt er die Meinung vieler Beiträge wider, die Stolz sind auf die „Black and People of Colours“ aus der Region. „So schön habe ich meine Stadt selten gesehen“, schreibt Fa. Er hat eine weitere Botschaft für die Kritiker: „Hättet ihr durchgemacht, was wir haben, dann wüsstest ihr, dass der Virus Rassismus für uns alle wesentlich gefährlicher und tödlicher ist. Die Veranstaltung war heilsam für uns.“ lia

