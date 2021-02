Diskussion über Europa

Beim Thema Europa scheiden sich die Geister. Manche betonen die starke Einheit, Reisefreiheit oder die Sicherung des Friedens, andere beklagen Abhängigkeit, Zeit- und Geldverschwendung. In den Augen der Grünen ist Europa „vor allem Solidarität und eine riesige Chance im Einsatz gegen den menschengemachten Klimawandel“. Landtagsabgeordnete Elke Zimmer diskutiert am Dienstag, 16. Februar, ab 18 Uhr mit Nina Wellenreuther, Gemeinderätin und Ersatzkandidatin bei der Landtagswahl in Mannheim-Süd, und Franziska Brantner, Bundestagsabgeordneten und Sprecherin für Europapolitik (alle Grüne), wie der Europäische Gedanke gestärkt und umgesetzt werden kann. Live übertragen wird die Runde mit dem Titel „Ziemlich beste Freunde: Europa und Baden-Württemberg – Zusammen für Frieden und Umweltschutz“ über Zoom (Anmeldung unter info@gruene-mannheim.de) und im sozialen Netzwerk Facebook auf facebook.com/mannheimbegruenen. Fragen können über die Chatfunktion gestellt werden. red/lok

