Diskussion über Frankreichs Jugend

Um die Jugend als Zielgruppe von Politik und Kommunen geht es bei einer Diskussionsrunde heute Nachmittag um 14 Uhr im Institut Français in C 4,11. Die Veranstaltung soll – so heißt es in der Ankündigung – Einblicke in Teilbereiche der Jugendarbeit in Frankreich vermitteln und Besuchern die Möglichkeit geben, mit Politikern und Praktikern ins Gespräch zu kommen, die sich in unterschiedlicher Weise in der Jugendarbeit engagieren. Als Referenten eingeladen sind Marc Philibert, Nawel Rafik-Elmrini und Bernhard Klein. Die Veranstaltung bildet den vierten Teil einer Frankreich-Reihe des Institut Français – sie wird in Zusammenarbeit mit dem Verband Region Rhein Neckar ausgerichtet. Die Diskussion findet auf Französisch statt und wird ins Deutsche übersetzt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter Tel. 0621/ 10 70 82 22. ys

