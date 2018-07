Diskussion über G 9-Angebote

Anzeige

Mit diesem Schuljahr endet am Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG) mit dem seit 2013 laufenden Schulversuch des Landes Baden-Württemberg das Angebot eines neunjährigen Gymnasiums (G 9). Vor diesem Hintergrund lädt der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei am Montag, 9. Juli, 19 Uhr, zu einer Podiumsdiskussion in die Aula der Justus-von-Liebig-Schule, Neckarpromenade 42, ein. Mit dem Politiker diskutieren der Mannheimer Bildungsforscher Sebastian Camarero Garcia, die Landesvorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Bildung, Sabine Leber-Hoischen, und der frühere Leiter des KFG, Hermann Wiegand. Thorsten Papendick, Vorsitzender des Mannheimer Gesamtelternbeirats, eröffnet den Abend mit einem Statement. bhr