Diskussion über Kosten fürs Wohnen

Zu einer Podiumsdiskussion über die Frage „Wie bezahlbar ist Wohnen in Mannheim?“ lädt die SPD-Gemeinderatsfraktion am Donnerstag, 12. Dezember, in den Ratssaal des Stadthauses in N 1 ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Auf dem Podium sitzen Karl-Heinz Frings (Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft GBG), Alexander Sauer (stellvertretender Vorsitzender Mieterverein Mannheim), Christina West (Erste Vorsitzende des Vereins Urban Innovation – Stadt neu denken!“, Josef Piontek (Vorsitzender Haus und Grund Mannheim) sowie Reinhold Götz (SPD-Sprecher für Wohnungspolitik). Durch den Abend führen Stadträtin Isabel Cademartori und Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer.

„Die Mietpreise in Mannheim steigen seit Jahren“, heißt es in der Ankündigung. „Viele Menschen suchen lange eine passende Wohnung oder verzichten auf einen Umzug so lange wie möglich. Denn klar ist: Die neue Wohnung würde deutlich teurer werden.“ Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019