Diskussion über Krankenhäuser

Um die Situation in Kliniken und den Mangel an Pflegekräften dreht sich heute Abend eine Podiumsdiskussion im Gewerkschaftshaus (Hans-Böckler-Straße 1). Beginn ist um 18.30 Uhr. Nadja Rakowitz vom Verein demokratischer ÄrztInnen hält zunächst einen Vortrag zum Thema: „Krankenhaus als Fabrik? Was kommt nach dem System der Fallpauschalen – für eine gute Versorgung?“ Danach kommen drei Betroffene zu Wort: Patient, Klinikseelsorger und Klinikbeschäftigte. Anschließend wird mit dem Publikum diskutiert. Zu der Veranstaltung lädt das Bündnis für mehr Personal im Gesundheitswesen Rhein-Neckar ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

In der Einladung heißt es: „Wenn man ins Krankenhaus eingeliefert wird, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass das aus medizinischer und pflegefachlicher Sicht Notwendige dort getan wird.“ So sähen das auch die Gesetze vor. „Aber die Realität ist leider eine andere.“ Das 2004 eingeführte System, Behandlungen über Fallpauschalen abzurechnen, habe „massive Fehlanreize“ gesetzt. sma

