Diskussion um Körper-Extreme

Der „Club der unmöglichen Fragen“ beschäftigt sich in einer weiteren Veranstaltung aus der Reihe „Alltags-Extremismus aus der Frauenperspektive“ mit dem Thema Körper-Extreme. Am Donnerstag 14. November, von 17.30 bis 19.30 Uhr, soll es im Nationaltheater, Lobby Werkhaus, um den Umgang mit Schönheitsidealen gehen. Frauen seien in erheblichem Maß dem Druck ausgesetzt, Schönheitsidealen entsprechen zu müssen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Warum setzen sich Frauen Schönheitsoperationen aus? Was ist an Frauen noch echt? Lassen sich auch Männer von diesem gesellschaftlichen Druck mitreißen? Diese Fragen sollen an dem Abend gestellt und diskutiert werden. Der „Club der unmöglichen Fragen“ wurde auf eine Initiative des FrauenKulturRats und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Mannheim, Zahra Deilami, ins Leben gerufen. abo

