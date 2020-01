Diskussion um Windkraftanlagen

Traditionell in den Räumen der Volksbank Sandhofen am Stich findet der Neujahrsempfang der Bürgervereinigung statt – am Samstag, dem 11. Januar, um 11 Uhr. Kaum verwundern dürfte es, wenn dabei das Thema Windkraftanlagen nördlich der Autobahn A 6 eine Rolle spielen sollte. Pläne der MVV-Tochter Juwi sorgten vor wenigen Tagen im Bezirksbeirat für heftige Diskussionen.

Thema Verkehrswende

In der Gartenstadt hat sich als Gastredner Andreas Schöber von Pro Bahn Rhein-Neckar angesagt. Er thematisiert beim Neujahrsempfang des Bürgervereins am Sonntag, dem 12. Januar, um 11 Uhr, Verkehrswende und Klimaschutz. Zum Rahmenprogramm im Gemeindehaus St. Elisabeth, am Kiefernbühl 2-4, tragen PopChor und die Gruppe Les Quatres bei. bhr

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.01.2020