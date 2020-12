Diskussion zu „Cancel Culture“

Die Mannheimer Abendakademie hat den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki (Bild) zum YouTube-Livestream eingeladen. Er diskutiert am Donnerstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr mit Svenja Flaßpöhler, leitende Redakteurin beim Deutschlandfunk Kultur, über den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland in Politik, Medien, Kultur und öffentlichem Raum.

Absage- und Löschkultur?

Der Hintergrund: Seit einigen Monaten taucht in Deutschland in den Diskussionen verstärkt der Begriff „Cancel Culture“ auf. Dies bedeutet übersetzt so viel wie „Absage- oder Löschkultur“. Es meint den systematischen Boykott von Personen und Organisationen, die sich vermeintlich nicht politisch korrekt verhalten, teilt die Abendakademie mit. Inwieweit Cancel Culture eine ernsthafte Bedrohung für das Grundrecht der freien Meinungsäußerung darstellt, wird kontrovers diskutiert – und steht im Mittelpunkt der Live-Debatte. Diskutiert wird unter anderem die Frage: Wird das Recht auf freie Meinungsäußerung in Frage gestellt und damit die liberale Demokratie in ihrem Kern beschädigt?

Moderator ist Schriftsteller Gunnar Kaiser. Die Veranstaltung findet statt in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-/Reinhold-Maier-Stiftung für die Freiheit. Frei abrufbar ist der Livestream auf YouTube (W105088). Weitere Informationen gibt es unter Tel: 0621/1 07 61 50 und online auf abendakademie-mannheim.de red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020