Diskussion zu Gleichstellung

Im Vorfeld der Landtagswahl am 14. März lädt die Abendakademie am Donnerstag, 18. Februar ab 18.30 Uhr zu einer Online-Diskussion zum Thema „Wie gelingt die Gleichstellung von Frauen in Politik und Gesellschaft“ ein.

Professorin Sylvia Schraut (Leiterin des Beirats der EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene der Stadt Mannheim) diskutiert mit den in Mannheim antretenden Kandidatinnen. Die Zuschauer haben dabei die Gelegenheit, Fragen an die Kandidaten zu stellen.

Die Veranstaltung findet als kostenloser Livestream statt, allerdings ist eine Anmeldung bis 12 Uhr am Kurstag unter Kursnummer W103000 nötig, damit der Link zur Teilnahme rechtzeitig zugesendet werden kann. Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 0621/1076-150 und www.abendakademie-mannheim.de. red/cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.02.2021