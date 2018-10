Diskussion zu Jugendarbeit

Beim Jugendkulturzentrum Forum dreht sich am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr alles um die Jugendlichen in den 1970er Jahren. Ein Blick ins Jetzt fehlt an diesem Abend aber auch nicht. Anlass ist der 40. Geburtstag des Forums, weshalb die Verantwortlichen in jene Zeit der Eröffnung blicken. Mitte der 1970er Jahre hat die Schriftstellerin Leonie Ossowski den bekannten Jugendroman „Die große Flatter“ geschrieben. Sie beschreibt darin ihre Jahre in Mannheim und erzählt von zwei Jugendlichen aus einer Obdachlosensiedlung. Diese Geschichte und auch die im Roman angesprochenen Themen werden am Freitag von der Germanistikprofessorin Karin Vach näher beleuchtet. Im Anschluss widmet sich die Mannheimer Kulturwissenschaftlerin Regina Heilmann der Biografie und Werke von Leonie Ossowski.

Handlungsbedarfe erkennen

Dabei wird es auch um weitere Publikationen anderer Autoren gehen, wie etwa Michail Krausnick, der sich vor 40 Jahren mit prekär aufwachsenden Jugendlichen aus den Benz-Baracken und mit Antiziganismus befasst hat. Auch Ossowski soll gut bekannt gewesen sein mit der Mannheimer Sinteza Hildegard Lagrenne, die im Gebiet um den Hinteren Riedweg wohnte und sich dort engagierte.

An diesem Abend wird aber auch der Bogen zu 2018 geschlagen: So schließt die Veranstaltung mit einer moderierten Podiumsdiskussion über die Frage, ob sich die Lebenssituation für Jugendliche schwieriger Herkunft in Mannheim in den vergangenen 40 Jahren verbessert hat – und welcher Handlungsbedarf hier noch besteht. ena

