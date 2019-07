Diskussion zum Klimawandel

Kohleausstieg, Klimawandel, Energiewende – darum geht es bei der Diskussionsrunde „Kohleausstieg ja – aber wann?“ am Montag, 22. Juli, 19.30 Uhr, im Café Sammo in B 1, 4. Auf Einladung von CDU-Stadtrat und Bundestagsabgeordnetem Nikolas Löbel tauschen sich aus: Oliver Kopp, Abteilungsleiter Energiewirtschaft/Energiepolitik der MVV Energie AG, Franz Mielert, Experte des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) sowie ein Vertreter der Schülerbewegung „Fridays for Future“. „Gesellschaftlichen Konsens in konkretes politisches Handeln zu übersetzen ist eine Herausforderung, die uns bundes- wie kommunalpolitisch in den kommenden Jahren begleiten wird – gerade auch hier in Mannheim“, wird Löbel in der Einladung zitiert. stp

