Diskussion zum Thema Sicherheit

Mannheim.Zum Thema „Sicherheit in Mannheim“ lädt die CDU zu zwei Diskussionsveranstaltungen ein. Dazu haben die beiden Landtagskandidaten, Stadtrat Chris Rihm (Wahlkreis Nord) und Alfried Wieczorek (Wahlkreis Süd) den Polizeipräsidenten Andreas Stenger eingeladen, der – auch bezogen auf die jeweiligen Stadtteile – über die Entwicklung der Kriminalität sprechen wird. An zwei Veranstaltungstagen am Donnerstag, 15. Oktober um 18 Uhr in der Kulturhalle Feudenheim, Spessartstraße 24-28, sowie am Montag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, Gaststätte Krautwickel, Mallaustraße 111, soll der persönliche Meinungsaustausch stattfinden. Eine Anmeldung ist wegen der Corona-Pandemie erforderlich unter der E-Mail-Adresse info@cdumannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020