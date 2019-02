Diskussion zur Mumien-Schau

Nach Feierabend ins Museum – diese Chance bietet die Reihe „Culture after Work“ in den Reiss-Engelhorn-Museen (REM). Am Mittwoch, 13. Februar wird der Abend ab 18 Uhr der Ausstellung „Mumien - Geheimnisse des Lebens“ gewidmet. Dabei diskutieren Angelina Whalley, Geschäftsführerin von „Körperwelten“ Heidelberg, und Wilfried Rosendahl, REM-Direktor sowie Projektleiter der Mumien-Ausstellung, mit Moderator Norman Schäfer über die Konservierungstechnik der Plastination, die Whalleys Ehemann Gunther von Hagens entwickelt hat. Das Museum Zeughaus C 5 ist an diesem Abend bis 20 Uhr geöffnet. Das Gespräch beginnt um 18.15 Uhr und eine Führung um 18.45 Uhr. Die Winzergenossenschaft Schriesheim begrüßt die Gäste mit einem edlen Tropfen. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 Euro – darin sind Ausstellungsbesuch, Kurzführung und Wein enthalten. Studenten zahlen 6,50 Euro. Parallel ist der Besuch des Hauses auch ohne Teilnahme an „Culture after Work“ möglich. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.02.2019