Diskussionen um Rheindamm-Sanierung

Mannheim.So voll dürfte die Mannheimer Rheingoldhalle schon lange nicht mehr gewesen sein: Zur Bürger-Informationsveranstaltung des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe über die geplante Sanierung des Rheindamms waren am Montagabend gut 800 Interessierte gekommen. Wie mehrfach berichtet, plant das RP, den rund 3,7 Kilometer langen Rheindamm zwischen Weinbietstraße (Lindenhof) und dem Großkraftwerk zu erneuern – und dabei nach Schätzungen rund 1000 Bäume zu fällen.

Gegen diesen Kahlschlag protestieren zahlreiche Menschen, zumal er nach Ansicht des von der Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof beauftragten Gutachters Christian Schmidt (Darmstadt) bei Einbau einer durchgehenden Spundwand in den Damm nicht notwendig sei: Laut Schmidt könnten auf diese Weise mehr als 80 Prozent der Bäume am und auf dem Damm erhalten werden. Nach Angaben des RP soll die Dammsanierung voraussichtlich ab 2022 im Laufe von etwa vier Jahren erfolgen und rund 15,5 Millionen Euro kosten.

Das RP will als nächsten Schritt das Planfeststellungsverfahren bei der Stadt Mannheim beantragen. Mit den Genehmigungen zum Baubeginn wird bis 2022 gerechnet. Die Stadt hat bereits angekündigt, den Gutachter Schmidt dabei mit vertiefenden Untersuchungen zu beauftragen.

Bei der Info-Veranstaltung am Montag in der Rheingoldhalle erläuterten die Hochwasserschutz-Experten des Regierungspräsidiums um Armin Stelzer das Sanierungskonzept und beantworteten zahlreiche Fragen der Bürger. Die geplanten Baumfällungen rechtfertigten die RP-Vertreter mit notwendigen Deichverteidigungswegen, die durchgängig am Damm gebaut werden müssten. BIG Lindenhof hält diese Verteidigungswege dagegen für nicht nötig, wie BIG-Vorsitzender Ulrich Holl erklärte. Regierungspräsidentin Sylvia Felder und Mannheims Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala wiesen in Grußworten auf die Bedeutung des Hochwasserschutzes hin. Kubala dankte für „viel sachliche und konstruktive Kritik“, die von den Bürgern vorgebracht wurde. Felder stellte klar, dass der Hochwasserschutz in Baden-Württemberg eine „Marathonaufgabe“ sei. Es gehe um den Schutz von Arbeitsplätzen, Hab und Gut, und Leib und Leben von rund 30 000 Menschen, die am Mannheimer Rheindamm leben.