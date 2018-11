Diskussionenum Verkehr und Stickoxid

Der geplante Luftmesspunkt in der Neckarauer Straße (wir berichteten) stößt im Mannheimer Süden auf geteiltes Echo. Bezirksbeiräte in Neckarau begrüßen die geplanten Messungen. Allerdings fordern Bernhard Boll (SPD) und Christoph Gutknecht (CDU) bei der Auswahl des Standorts so vorzugehen, dass „objektive Ergebnisse“ (Gutknecht) erzielt werden. Die Standortwahl müsse auf „angemessene“ Weise (Boll) getroffen werden.

Der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) hatte vor „verzerrten Ergebnissen“ gewarnt, da die Messpunkte in Baden-Württemberg zu nah am Fahrbahnrand und damit „quasi am Auspuff“ platziert seien. Die Messgeräte für günstigere Ergebnisse weiter weg zu stellen, hält Bezirksbeirat Boll für einen „Schildbürgerstreich“, seine Grünen-Kollegin Maria Kemmer bezeichnete die Idee als „einigermaßen absurd“. Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) will die Daten der Messung als „Grundlage für weitere Maßnahmen zur Luftreinhaltung in Mannheim“ nutzen.

Bezirksbeirat David Hergesell (FDP) forderte eine Entlastung vom Durchgangsverkehr für die Neckarauer Straße (33 500 Fahrzeuge am Tag). Es müsse dazu nun „endlich die Rheinquerung bei Altrip“ angepackt werden. lang

