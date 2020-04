Distanz und Desinfektion – Alltag einer Postbotin

Es sind etliche Kilometer, die Lisa Kerger in ihrem Job täglich zu Fuß zurücklegt. Aber so zügig wie in den vergangenen Tagen kam die Zustellerin bisher selten an die Briefkästen der Mannheimer. In Zeiten der Corona-Pandemie herrscht weniger Betrieb in der Innenstadt. Dort, wo normalerweise viele Menschen durch Geschäfte wirbeln oder an Haltestellen warten, ist die Bahn frei. „Es parken deutlich weniger Autos auf den Gehwegen. Da komme ich besser mit dem Wagen durch“, sagt die 31 Jahre alte Postbotin. Lisa Kerger gehört zu den insgesamt 180 Zustellern, die im Auftrag der Morgenpost Briefe in der Stadt und im Umland austragen.

Zahl der Briefe gleich hoch

Aber auch wenn in den Quadraten viel weniger los ist als zu normalen Zeiten, eine gewisse Hektik ist auch in diesen Tagen zu spüren. Dafür sorgen brüllende Baumaschinen, quietschende Straßenbahnen und bellende Hunde auf der Straße. Und mittendrin Kerger, die gewissenhaft Briefe verteilt. Um die Post zu sortieren, beginne die erste Schicht zurzeit um 6 Uhr in der Früh. Zwei Stunden später verlassen die Zusteller in der Regel das Depot in der Innenstadt und gehen auf Tour. „Ich spüre speziell in meinem Bezirk, dass zurzeit weniger Briefe versendet werden“, sagt Kerger, die eine blaue Mütze trägt und ihren Zustellwagen zielstrebig durch die Quadrate schiebt. Vermutlich weil viele Firmen zurzeit ihren Arbeitsrhythmus verändert haben, falle in ihrem Bezirk weniger Geschäftspost an.

Die Zahl der Briefe ist aber längst nicht überall gesunken. Im Gegenteil, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage mitteilt, verteilen die Zusteller der Morgenpost in anderen Bezirken zurzeit sogar mehr Briefe als sonst. Aber auch wenn sich unter der blauen Plane ihres Wagens etwas weniger Post als in gewöhnlichen Zeiten befindet, Zustellerin Lisa Kerger hat alle Hände voll zu tun, um die Schriftstücke auszuliefern. Apropos Hände; wie die Deutsche Post, so setzt auch die Morgenpost auf die empfohlenen Schritte zur sogenannten Händehygiene. So stehen für die Austräger des Mannheimer Unternehmens Desinfektionsmittel bereit, auch Handschuhe werden zur Verfügung gestellt, sagt Kerger. Doch das Arbeiten mit Handschuhen sei umständlich und beim Verteilen der Postsendungen eher hinderlich.

„Ich freue mich auf Normalität“

Daher, so sagt die Briefträgerin, setze sie vor allem auf Distanz sowie auf regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände. „Angst habe ich nicht. Es ist auch so, dass die Leute selbst zurzeit stärker auf Abstand achten“, fügt sie hinzu, während sie mit ihrem Wagen an geschlossenen Bekleidungsgeschäften und Drogerien vorbeikommt. Stelle sie etwa in noch geöffneten Kiosk-Läden Briefe zu, lege sie die Schriftstücke nach Wunsch oft auf die Kassentheke.

Auch wenn nur wenige Geschäfte in der Innenstadt geöffnet sind, Kerger legt täglich genau so viele Kilometer zurück wie früher. Letztendlich müsse die Post eben bei jedem Empfänger ankommen, sagt die Frau, die seit 2014 für die Morgenpost Briefe austrägt. Das gelte, auch wenn die Umstände widrig sind. „Ich freu mich jedenfalls darauf, wenn irgendwann wieder Normalität einkehrt“, sagt sie. Dann setzt sie ihre Tour durch die Stadt fort.

