DJK-Cheerleader qualifizieren sich für Weltmeisterschaft 2019 in den USA - Gemischte Gefühle nach dem Erfolg

Hoffen auf Sponsoren

Zwölf Teams sind an dem Wochenende des 19. bis 21. Mai angetreten. Darunter waren insgesamt sieben deutsche Vereine. Die Jags, die zum DJK Mannheim/Käfertal-Waldhof gehören, waren das einzige deutsche Team, das es ins Finale am zweiten Tag geschafft hat. Mit dem Einstieg ins Finale war auch die Qualifikation zur Weltmeisterschaft sicher. Denn nach Orlando fährt nur das bestplatzierte Team des jeweiligen Landes. Außerdem seien sie die ersten baden-württembergischen Cheerleader, die sich jemals dafür qualifiziert haben, sagt Freudenberger. „Die Stimmung vor Ort war dann natürlich bombastisch.“

Allerdings blickt das Team mit gemischten Gefühlen auf die WM. „Wir müssen hoffen, dass wir überhaupt dorthin fahren“, so der Trainer. Cheerleading werde in Deutschland nicht als Sportart anerkannt, erklärt er. „Deswegen gibt es keine Zuschüsse vom Deutschen Sportbund.“ Flüge und Unterkunft werden nicht bezahlt. Auch die Fahrt zur deutschen Meisterschaft am 9. und 10. Juni in Hamburg, müssen die Sportler wahrscheinlich selbst zahlen. „Sollten wir aber nach Orlando fliegen, wollen wir unser Bestes geben und Mannheim gut vertreten.“

Der Verein hofft, Sponsoren an Land ziehen zu können. „Wir wollen zeigen, dass wir hier echten Leistungssport machen“, sagt Freudenberger. Als Gegenleistung bieten die Jags Auftritte auf Veranstaltungen an. „Wenn eine Firma ein Fest feiert und ein besonderes, unterhaltsames Bühnenprogramm will, sind wir da.“

Weitere Infos zum Verein unter psa-mannheim.de.

