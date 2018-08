Anzeige

„Wir sind nicht allein!“

Auch wenn die heutigen Ministrantinnen und Ministranten, zumindest in Europa, nicht mehr aufgrund ihres Dienstes um ihr Leben fürchten müssen, machen sie oft die Erfahrung: Wir werden immer weniger. Und genau dafür war die Rom-Wallfahrt wichtig. Denn sie haben gesehen: Wir sind doch nicht allein! Wir sind doch nicht die einzigen in unserem Alter, die sich Sonntagmorgens zum Kirchgang aufmachen. Wir sind nicht die einzigen, die wahrscheinlich auch mal einen schrägen Blick der Klassenkameraden abbekommen à la „Was, du gehst freiwillig in die Kirche?“. Wir sind nicht die einzigen in unserer Altersstufe, denen der Glaube an Gott wichtig ist.

Zusätzliche Motivation

Und das finde ich richtig gut! Denn mit den Ministrantinnen und Ministranten haben wir Kinder und Jugendliche in unseren Gemeinden, die ganz öffentlich bekennen, dass Gott in ihrem Leben einen Platz hat. Das zeigen sie nicht nur durch ihren Dienst am Altar in den Gottesdiensten. Sie machen es auch ganz konkret erfahrbar, indem sie in Gruppenstunden oder Lagerfreizeiten eine Gemeinschaft schaffen, die Halt gibt und in der man viel Spaß haben kann. Oft setzen sie sich auch noch für andere ein – wie die Minis in meiner Seelsorgeeinheit in ihrer Weihnachtsaktion, bei der sie Selbstgebasteltes und Selbstgebackenes verkaufen, um Spenden für ein Hilfsprojekt zu sammeln.

Die Rom-Wallfahrt war für viele dann auch ein zusätzlicher Motivationsschub, zu ihrem „Ministranten-Dasein“ zu stehen. Ein Mädchen aus meiner Rom-Gruppe fasste es so zusammen: „Es tat richtig gut, zu sehen, dass wir doch so viele sind!“

Judith Rahmann, Pastoral-

referentin in der Seelsorge-

einheit (SE) Hemsbach.

