Dörr und Rihm treten als Stellvertreter an

Nach dem kürzlichen Parteiaustritt des stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Jörg Fischer stehen beim CDU-Kreisverband am morgigen Freitag turnusgemäß Wahlen an. Als Stellvertreter neu kandidieren wollen laut Parteichef Nikolas Löbel die Stadträtin Katharina Dörr (linkes Bild) und der Käfertaler Bezirksbeiratssprecher Chris Rihm (rechtes Bild).

Als Vorsitzender ist Amtsinhaber Löbel nach bisherigem Stand einziger Kandidat. Darüber hinaus sind am Freitag ab 18.30 Uhr in der Kulturhalle Feudenheim unter anderem drei Stellvertreter zu wählen. Für die Posten gibt es bislang drei Kandidaten: Neben Dörr und Rihm tritt der bisherige Stellvertreter Egon Manz erneut an.

Sein bisheriger Amtskollege Fischer hatte seinen Posten im September geräumt und trat auch aus der Partei aus (wir berichteten). Als Grund nannte er „unüberbrückbare Differenzen“ mit Löbel „und seinem engen Kreis“. Außerdem sprach Fischer von „Defiziten bei Anstand und wertschätzendem Umgang einiger weniger Parteimitglieder in der Führungsebene“. Löbel wies die Vorwürfe zurück. Es habe keine „Anfeindungen“ gegeben: „Das ist völliger Quatsch.“ Der Vorsitzende erklärte Fischers Verhalten damit, dass dieser gerne in den Gemeinderat gewollt habe, der Kreisvorstand allerdings der Ansicht gewesen sei, dass Fischer keine guten Aussichten hätte.

Ebenfalls nicht mehr antreten wird die bisherige Stellvertreterin, die Seckenheimerin Sabine Stanke. Ihr Rückzug habe allerdings nichts mit der Partei zu tun, betont sie im Gespräch mit dieser Zeitung. „Das hat zeitliche, private Gründe.“

Rihm, 41 Jahre alt und Inhaber eines Reisebüros, war bereits mehrmals als Stellvertreter angetreten. „Ich möchte der CDU auch noch ein stückweit ein anderes Gesicht geben“, begründet Rihm seine erneute Kandidatur. In der Öffentlichkeit gebe es schon eine sehr große Fokussierung auf Löbel, was auch seinem Abgeordnetenmandat geschuldet sei. Rihm will das Amt in seiner eigentlichen Bedeutung ausführen – und Löbel bei Terminen vertreten, wenn dieser unterwegs ist. Dass Fischer seinen Posten niedergelegt hat und aus der Partei ausgetreten ist, bedauert Rihm: „Er war inhaltlich als Wirtschaftsexperte eine Bereicherung.“ Die zweite neue Kandidatin, Katharina Dörr, sagte gestern, sie wolle gerne mehr Verantwortung übernehmen. Insbesondere möchte sie „noch stärker mithelfen, die CDU als Partei der Familien zu etablieren“. Sie ist 25 Jahre alt und arbeitet als Konferenzmanagerin.

Gewählt wird am Freitag der komplette 24-köpfige Vorstand, zu dem auch 15 Beisitzer gehören. In seinem Rechenschaftsbericht will Löbel nach eigenen Angaben auch auf die Finanzen des Kreisverbandes eingehen. Die Schulden der Partei hätten von knapp 100 000 Euro bei seinem Amtsantritt vor zwei Jahren „durch einen strikten Sparkurs“ auf rund 48 000 Euro reduziert werden können. Bilder: Prosswitz/Blüthner

