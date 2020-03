Doku über die Vesperkirche – 40 Tage Wut und Mut

Im Atlantis läuft heute um 15 Uhr noch einmal die SWR-Dokumentation „Frosch im Schnabel“. Sie blickt auf die vier Wochen im Januar, in denen sich sich die CityKirche Konkordien in Mannheim in einen Ort des Widerstands verwandelt. Die Wohlstandsgesellschaft wird auf den Kopf gestellt: täglich 500 Menschen in Not – so arm sie sein mögen, so reich sind sie an Individualität. Gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen feiern sie Tag für Tag ein Fest der Herzlichkeit. Serviert wird nicht nur ein Drei-Gänge-Menü auf Porzellantellern, es gibt freundliche Hilfskräfte, einen Chor, Stilberatung, einen Friseur – und manchmal wird einer gerettet, von der Straße oder vor dem Knast. Die Geschichte dieser Menschen und die der Initiatorin Pfarrerin Ilka Sobottke erzählt dieser Dokumentarfilm, der aufrüttelt und berührt. red (Bild: Rittelmann)

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.03.2020