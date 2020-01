Don Clarke: Erst zunehmen, bevor’s ans Abnehmen geht

Mit seinem neuen Soloprogramm „SEXundSECHZIG“ kommt Don Clarke nach Mannheim. In mehr als 1000 Shows zwischen Flensburg und München und von Köln bis nach Dresden stand der Kabarettist in den vergangenen Jahren auf der Bühne. Mit neuen, skurrilen Geschichten ist er wieder auf Tour, plaudert aus dem Nähkästchen und gibt Lebenstipps der etwas anderen Art. Wie etwa diesen hier: „Wenn Du abnehmen willst, musst Du erst mal zunehmen. Das lief bei mir so gut, dass ich ein paar Mal verdoppelt habe.“ Für Don Clarkes Auftritt am Donnerstag, 9. Januar, im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Abnehmen“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok (Bild: Salon Kultur)

