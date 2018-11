Donizetti-Requiem mit fünf Solisten, Chor und Orchester

Mit dem Requiem von Gaetano Donizetti bringt der Mannheimer Motettenchor am Sonntag, 18.November, um 17 Uhr ein eindrucksvolles Werk in der Heilig-Geist-Kirche in der Roonstraße zu Gehör. Es gilt als Inspirationsquelle für die Requiem-Vertonung von Giuseppe Verdi und besticht durch einprägsame Melodien, die Ausgewogenheit von gefühlvollen und dramatischen Passagen und durch den wirkungsvollen Einsatz sowohl der fünf Gesangssolisten als auch des Chores und des großen Orchesters. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Requiem“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/lok (Bild: Motettenchor)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018